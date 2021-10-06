АВТОВАЗ в сентябре сократил продажи в России более чем в 2 раза

АВТОВАЗ в сентябре реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером АВТОВАЗа в сентябре остается LADA Vesta, чья реализация составила 8724 автомобиля (-24%). Второй результат показала LADA Granta – 3886 проданных машин (-69%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет универсал LADA Largus с показателем 2081 реализованный автомобиль (-39%). Совокупные продажи внедорожников LADA Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 1530 автомобилей, что на 67% ниже показателя годичной давности.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

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Фото: АВТОВАЗ