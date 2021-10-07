Позитивный прогноз по авторынку – под большим вопросом

Как завершится на авторынке текущий 2021 год – ростом или падением? Когда прекратится эта чудовищная гонка цен? Когда, в конце концов, завершится кризис в автобизнесе и начнется нормальная стабильная работа на развитие – по улучшению технологий, расширению сетей, внедрению удобных и полезных сервисов?

Ориентиры нужны автобизнесу, и эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» каждый год выстраивают свои прогнозы развития авторынка в России, давая оценку актуальным тенденциям и называя ключевые факторы, влияющие на рынок. В этом году, помимо ежемесячного мониторинга (в рамках «Прогноза российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год»), эксперты агентства сочли возможным составить еще и «Прогноз рынка новых легковых автомобилей до 2025 года».

В традициях агентства прогноз до 2025 года был разработан для трех рыночных сценариев: базового, оптимистичного и пессимистичного. За основу базового эксперты взяли цифры и планы Правительства РФ, заложенные в бюджет на 2021 – 2023 гг. Любопытно, что уже летом аналитикам пришлось вносить корректировки во все три сценария – потому что изменилось положение дел в экономике, в автопроме и на рынке.

«Ситуацию, разворачивающуюся на российском автомобильном рынке во второй половине 2021 года, в определенном смысле, можно назвать драматической… – говорит Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ». – Хронический дефицит поставок автомобилей, кратковременные остановки и закрытие автозаводов из-за нехватки электронных компонентов, необузданный рост цен на автомобили, инфляция в экономике, превысившая все мыслимые прогнозы – все эти факторы вряд ли представлялись реальными в начале года…

Сейчас под большим вопросом стоит выполнение позитивного прогноза многих экспертов по итогам 2021 года. Основная часть экспертов сходится во мнении, что в 2021 году вряд ли стоит ожидать роста продаж относительно 2020-го. Однако, со своей стороны, мы предполагаем, в представленном нами прогнозе достаточно точно угадана динамика рынков новых и с пробегом на 2022 год и последующие годы…».

В отчете вы найдете немало полезной информации по рынку в целом (с разбивкой по годам и по сегментам). Кроме того, здесь представлен среднесрочный прогноз ряда ключевых факторов, определяющих авторынок – таких, как цена нефти, курсы валют, средневзвешенная цена автомобилей, емкость рынка.

Фото: Бизнес Кар