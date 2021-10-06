Российский авторынок в сентябре снизился на 23%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в сентябре снизились на 22,6% до 119485 машин. По итогам девяти месяцев 2021 года российский авторынок составил 1 млн 260 тыс. 111 автомобилей (+15,1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, хорошо известный дефицит автомобилей на рынке, связанный с сокращением производства и мировой проблемой нехватки полупроводников, а также новые вызывающие опасения факторы, такие как энергетический кризис в Китае и Великобритании, рост стоимости сырья и другие проблемы, будут поддерживать негативный тренд в ближайшие несколько месяцев. На данный момент ситуация на рынке крайне нестабильна, однако в ноябре Комитет автопроизводителей АЕБ попробует пересмотреть свой прогноз рынка на 2021 год. Согласно актуальному прогнозу ассоциации, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 9,8% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в сентябре снизились на 51% и составили 17189 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 17037 машин (-16%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13624 проданных автомобиля, что на 26% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Toyota – автомобили этой марки выбрали 10039 покупателей (+18%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Volkswagen, чьи продажи составили 7752 машины (-27%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам сентября также вошли Renault (7511 шт., -46%), Skoda (6438 шт., -33%), ГАЗ (5199 шт., +17%), Nissan (4092 шт., -27%) и Haval (3513 шт., рост в 2,5 раза).

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