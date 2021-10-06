IT-Революция в автобизнесе - 2021

Ровно три недели до старта форума «IT-Революция в автобизнесе» - форума, который каждую осень, уже пятый год подряд, собирает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». 27 октября в Москве мы ждем представителей из мира автобизнеса на очередную встречу с новинками цифровизации, диджитализации, новыми IT-продуктами и конечно же друг с другом!

Формат участия - онлайн и оффлайн. Последний имеет неоспоримый ряд преимуществ. Мы подготовили для вас 30 IT-кейсов, с которыми можно будет познакомиться «вживую», а еще задать вопросы или пообщаться кулуарно с их авторами, обсудить предлагаемые новинки с коллегами по бизнесу из других регионов. Онлайн может заменить многое, но только не энергетику живого непосредственного общения!

Регистрация на форум уже началась. И пока до старта «IT-Революции» еще есть время, мы решили открыть пару «бонусных» вариантов для некоторых потенциальных участников - для тех, кто уже на этой неделе готов заявить о своем желании попасть на мероприятие.

1. Если вы официальный дилер, укажите при регистрации промокод «ITRD» - мы пришлем вам индивидуальные условия очного участия.

2. Если вы представитель IT-компании, то напишите/позвоните организаторам по предложенным ниже контактам - мы рассмотрим возможность вашего участия в конкурсе IT-технологий для автобизнеса.

Для всех остальных - следите за программой на нашем сайте: по мере приближения к 27 октября мы будем пополнять ее новыми спикерами, расширять и уточнять тематику презентаций.

Место встречи: Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стартхаб «Красный Октябрь».



Контакты для связи с организаторами IT-революции:

Александр Шацкий

ash@autostat.ru

+7 903 333 0234