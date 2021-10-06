АВТОВАЗ сосредоточился на выпуске LADA Niva Travel | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ сосредоточился на выпуске LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ сосредоточился на выпуске LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ на сборочной линии LADA Niva уже вторую неделю подряд выпускает только внедорожники Niva Travel. Это связано с выполнение госзаказа, поступившего на АВТОВАЗ еще в сентябре. Как сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ», речь идет о партии из 1500 автомобилей, которые предназначены для региональной медицины – преимущественно для обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов в селах и деревнях страны.

В настоящее время LADA Niva Travel предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 820 тыс. 900 рублей и 921 тыс. 900 рублей соответственно. LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь

Фото: «Нетипичный АВТОВАЗ»

Источник: АВТОСТАТ

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