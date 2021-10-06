Каждый третий продаваемый автомобиль в России – с полным приводом

На долю машин с полным приводом приходится 33,5% от общего количества реализуемых легковых автомобилей в РФ. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования* автомобилей в наличии на сайте «Цена Авто».

Эксперты констатируют, что больше всего машин по-прежнему продается в переднеприводном исполнении – в 2021 году их доля составила 65,6%. Оставшиеся 0,9% – это легковые автомобили с задним приводом.

Если рассматривать предпочтения россиян по приводу в разрезе марок, то ближе всего к среднерыночному соотношению оказывается Volkswagen. У немецкого бренда 32% реализуемых автомобилей имеют полный привод. Сопоставимые показатели зафиксированы у французского Renault (35%) и китайского Geely (38%).

Примерный паритет в продажах полно- и переднеприводных машин наблюдается у японских Suzuki (доля 4WD – 47%), Nissan (52%) и Mazda (55%). А вот такие марки, как Cadillac, CHERYEXEED, Honda, Subaru и УАЗ, реализуют автомобили только с полным приводом.

Также стоит отметить, что наибольшую долю заднеприводных машин в общем объеме продаж имеет BMW – 8,4%. У другого немецкого премиум-бренда – Mercedes-Benz – данный показатель немного ниже (7,2%).

Найти автомобили с любым типом привода – в салонах проверенных дилеров.

* Исследование охватило 381,4 тыс. новых машин, проданных российскими дилерами в 2021 году.

Фото: Hyundai