Polestar выпустит три новых электрокара на платформе Volvo и Geely

Компания Polestar, которой владеют Geely и Volvo Cars, анонсировал три новые модели с индексами от 3 до 5. Некоторые подробности о них уже имеются: по предварительным данным, в основу кроссоверов Polestar 3 и Polestar 4 легла модульная платформа Volvo SPA2, а хэтчбек Polestar 5, серийная версия концепта Precept, построен на архитектуре Geely SEA2. Все три модели выйдут на рынок период с 2022 по 2024 год включительно, сообщает портал Motor.ru.

В Polestar рассчитывают, что расширение модельной линейки поможет марке увеличить продажи с нынешних 10 тыс/ машин в год до 290 тысяч к 2025 году и расширить свое присутствие: количество стран, в которых представлен Polestar, вырастет с 14-ти до 30-ти.

Ранее сообщалось, что купеобразный кроссовер Polestar 3 будет двухрядным (а не трех, как соплатформенный Volvo XC90) и получит две модификации, с одно- и двухмоторной установками. Производство модели будет налажено на заводе Volvo в штате Южная Каролина, где также будут выпускать S60 и XC90 нового поколения. О Polestar 4 известно, что он будет представлять собой «спортивную» версию Polestar 3 и получит еще более покатую крышу.

Что же касается Polestar 5, то он станет серийным воплощением шоу-кара Precept, дебютировавшего в феврале прошлого года. По габаритам он сравним с BMW 7 серии: его колесная база достигает 3,1 м, что на 16 см больше, чем у Volvo S90.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: Polestar