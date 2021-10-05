Hyundai Solaris в сентябре стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Hyundai в сентябре реализовали 13624 автомобиля – на 26% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 132183 машины (+16%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в сентябре стал седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 16% и составила 6258 автомобилей. На втором месте по популярности идет компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 3851 проданная машина (-51%). Кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, вышедший на российский рынок в конце мая, по итогам прошлого месяца нашел 1577 покупателей (-45%).

Далее следует обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе, продажи которого выросли на 61% до 1099 автомобилей. Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз седан Elantra, чей результат составил 276 реализованных машин (-45%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», осенью у российских дилеров ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. Кроме того, в середине 2022 года компания Hyundai начнет продажи в России электромобилей. Первой электрической моделью Hyundai на российском рынке станет кроссовер Ioniq 5. Автомобиль будет предлагаться только в полноприводной версии, в то время как на других рынках доступен вариант с задним приводом.

Фото: Hyundai