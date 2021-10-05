Suzuki в сентябре увеличила продажи в России на 4%

Российские дилеры Suzuki в сентябре реализовали 820 автомобилей – это на 4% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 7449 машин, что на 38% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в сентябре остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 439 экземпляров (-21%). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 197 покупателей, что на 32% выше показателя годичной давности. Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце увеличилась в 2,1 раза и составила 184 автомобиля.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее (7961 шт.). Это, по оценкам компании, позволит занять марке Suzuki 0,6% российского авторынка – лучший показатель с 2017 года. В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует.

Полный список дилеров Suzuki (и не только Suzuki) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Suzuki