Ford к 2025 году инвестирует в производство электромобилей около 30 млрд долларов

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. построит четыре новых завода в США на сумму 7 млрд долларов. Три из четырех новых заводов будут производить аккумуляторы для электрокаров компании, два из которых будут находиться в Кентукки и еще один - в Теннесси. Партнером Ford в производстве аккумуляторов станет южнокорейская SK Innovation, которая планирует выделить на строительство новых объектов 4,4 млрд долларов. Таким образом общая сумма финансирования составит 11,4 млрд долларов, сообщает агентство "Финмаркет".

Новые заводы смогут обеспечить аккумуляторами около 1 млн электромобилей в год. На них будет создано 11 тыс. новых рабочих мест. Четвертым новым производственным объектом станет линия сборки, которая начнет выпускать электрические пикапы F-Series к 2025 году.

Увеличение производственных мощностей в секторе выпуска электромобилей свидетельствует о том, что Ford все больше фокусируется на производстве экологически чистой продукции, несмотря на то, что автомобили с топливными двигателями по-прежнему являются основным источником дохода для компании. Всего на производство электромобилей Ford планирует потратить к 2025 году около 30 млрд долларов, в которые входит сумма, выделенная на строительство новых заводов.

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Фото: Ford