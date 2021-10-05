35% всех электрокаров в России приходится на три региона

На середину 2021 года в автопарке нашей страны насчитывалось 12 290 легковых автомобилей на электротяге, причем 35% из них сосредоточено лишь в трех регионах. Такие данные содержатся в новом отчете аналитического агентства «АВТОСТАТ» – «Электрокары и гибриды в России».

Эксперты агентства отмечают, что российский парк электромобилей настолько мал, что составляет менее 0,03% от общего количества легковых машин.

Из всех субъектов РФ больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае. Здесь на середину нынешнего года на учете стояло 1572 таких транспортных средства, т.е. примерно каждый восьмой электромобиль в стране. Лидерство Приморья в региональном рейтинге во многом связано со ввозом электрокаров (почти все они – Nissan Leaf с правым рулем) из соседней Японии.

На втором месте по объему «электропарка» находится Иркутская область, в которой числится 1381 электрокар. Совсем немного отстает Москва (1360 шт.), занимающая третье место в региональном рейтинге. Отметим, что только у перечисленных трех субъектов РФ парк электрокаров превышает тысячу единиц, а суммарно им принадлежит 35% от общего объема.

В Хабаровском крае насчитывается 812 таких транспортных средств, в Краснодарском – 596. Кроме них, в ТОП-10 регионов по количеству зарегистрированных электромобилей попадают: Московская область (521 шт.), Новосибирская область (516 шт.), Санкт-Петербург (417 шт.), Амурская область (393 шт.) и Красноярский край (377 шт.). В каждом из оставшихся субъектов РФ число электрокаров не достигает и 250 экземпляров, а их доля составляет менее 2%.

Более подробная информация о ситуации с электромобилями в России и их перспективах содержится здесь.