Lamborghini вывела на тесты обновленный кроссовер Urus

Итальянская компания Lamborghini тестирует обновленный кроссовер Urus на европейских дорогах. По данным издания Carscoops, автомобиль будет представлен в 2022 году. Новинка получит измененные передний и задний бамперы, а также обновленную решетку радиатора. Дизайн светотехники останется таким же, как у дорестайлинговой модели, пишет газета «Известия».

Отмечается, что технически кроссовер Lamborghini Urus не изменится, но появится новая гибридная версия. Суммарная мощность силовой установки такой модификации может составить 808 л.с.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2021 года компания Lamborghini выпустила 15-тысячный кроссовер Urus спустя три года после выхода модели на мировой рынок. Таким образом, установлен новый рекорд в истории компании за столь короткие сроки с момента запуска модели.

Lamborghini Urus оснащен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л. с. при 6000 об/мин (максимум 6800 об/мин) и выдает максимальный крутящий момент в 850 Нм уже при 2250 оборотах в минуту. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды, до 200 км/ч – за 12,8 секунды. Максимальная скорость Urus составляет 305 км/ч, что делает его одним из самых быстрых супер-SUV из существующих на сегодняшний день.

С момента мировой премьеры в 2017 году Urus способствовал заметному росту продаж Automobili Lamborghini. В 2019 году, который стал первым полным годом продаж с момента выхода модели на рынок, общие объемы выручки компании удвоились. Кроссовер Urus – это самая продаваемая модель Lamborghini на сегодняшний день.

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Фото: Carscoops