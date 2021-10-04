General Motors запустил в России сервис онлайн-покупки автомобилей

Компания General Motors запустила в России сервис, позволяющий приобрести автомобиль полностью онлайн.

Как сообщает пресс-служба автопроизводителя, теперь все этапы заключения сделки, от согласования ее условий с персональным менеджером и оформления документов до оплаты, фактической доставки и выдачи автомобиля, можно осуществить с помощью нового сервиса онлайн-покупки на официальных сайтах Cadillac и Chevrolet. Сервис дает возможность выбрать подходящий автомобиль среди всех предложений официальных дилерских центров как по автомобилям в наличии, так и среди автомобилей в поставке.

Сервис онлайн-покупки предоставляет пользователю личный кабинет, позволяющий составить индивидуальное наполнение сделки: оформление сделки по сдаче автомобиля по программе «Trade-In», выбор кредитной программы и получения кредитного одобрения онлайн, оформление страхового полиса, покупка дополнительных аксессуаров, подтверждение доставки по адресу клиента (при наличии такой услуги у дилерского центра). В ходе всей сделки клиента сопровождает персональный менеджер выбранного дилерского центра, а все договоренности и обязательства дилера фиксируются онлайн.

Сервис полностью дублирует оффлайн сценарий приобретения автомобиля, предоставляя возможность консультации с менеджером дилерского центра по вопросам сделки в онлайн чате и оформления документов в личном кабинете. Оплату можно провести любым удобным способом, в том числе банковской картой онлайн. Получение автомобиля осуществляется двумя способами: выдача автомобиля в дилерском центре или доставка автомобиля в любое удобное время и место на территории Российской Федерации, при наличии сервиса доставки у дилерcкого центра. Все гарантии и привилегии для владельцев, включая официальную гарантию, программу лояльности и консьерж сервиса Prime и программу помощи на дорогах Cadillac и Chevrolet Assistance также распространяются на автомобили, приобретенные с помощью сервиса онлайн-покупки.

Как отмечают в General Motors Россия, онлайн-шоурум демонстрирует большую активность: в первой половине 2021 года количество автомобилей, приобретенных через сервис онлайн-покупки, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Поэтому личный кабинет, который позволяет весь процесс оформления сделки пройти онлайн, призван вывести покупку автомобиля на принципиально новый уровень.

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Фото: General Motors