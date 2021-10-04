Обновленный Mitsubishi Outlander доступен в спецверсии Black Editionion

Российские дилеры Mitsubishi начали продажи ограниченной серии Outlander Black Edition 2021 модельного года на базе версии 2.0 Instyle 4WD стоимостью 2 млн 419 тыс. рублей. Новинка доступна только в цвете белый перламутр с доплатой 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Как и в предыдущей серии, внешний вид Mitsubishi серии Outlander Black Edition отличают черные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, решетка радиатора, нижние накладки переднего и заднего бампера, верхние вставки над передним бампером, хромированные элементы двери багажника, боковые зеркала, молдинги дверей (глянцевый оттенок), рейлинги на крыше (глянцевый оттенок) и верхняя часть салона, включая потолок. В 2021 модельном году к этим изменениям добавились еще черные крыша и задний спойлер.

Что касается интерьера, обшивка сидений выполнена из комбинированного материла с фактурой замши (спереди) и искусственной кожи (по бокам). Отличительной чертой салона является красная прострочка козырька панели приборов, рулевого колеса, переднего подлокотника и подлокотников в дверях.

Мультимедийная система c 8-дюймовым экраном теперь оснащена Яндекс.Навигатором. Дополнительно к уже имеющимся навигатору с голосовым ассистентом Алиса, стриминговому сервису Яндекс.Музыка, бесконтактной оплате топлива из автомобиля и интернет-браузеру добавились еще и МТС Музыка, МТС ТВ и возможность воспроизведения видео с USB-носителя. Стоит также отметить, что для Outlander 2021 модельного года стал доступен электропривод крышки багажного отделения.

Стоит отметить, что Mitsubishi Outlander является бестселлером марки на российском рынке. По итогам восьми месяцев 2021 года в нашей стране было продано 9897 автомобилей этой модели – на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года состоялась мировая премьера кроссовера Mitsubishi Outlander четвертого поколения, а в апреле начались продажи его бензиновой версии в Северной Америке. В России же продажи нового Mitsubishi Outlander начнутся не раньше 2022 года. Не исключается, что на начальном этапе новинка будет импортироваться, а уже позже ее производство наладят на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Эти автомобили можно будет найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Mitsubishi