Geely в сентябре увеличила продажи в России на 20%

Российские дилеры Geely в сентябре реализовали 2613 автомобилей, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам девяти месяцев 2021 года в России была продана 16651 машина китайской марки (+71%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в сентябре стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1067 реализованных автомобилей (-5%). Второе место по популярности занял кроссовер Geely Atlas, чьи продажи увеличились на 13% и составили 1022 машины.

Стоит также отметить, что новый кроссовер Geely Atlas Pro с системой мягкого гибрида поступил в продажу с 15 сентября, и за первые 15 дней дилерам удалось реализовать 382 таких автомобиля. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долгое время являлась бестселлером Geely на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2022 года в России ожидается новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне минувшей весной. Кроме того, компания рассматривает возможность вывода на российский рынок электромобилей Geometry C, однако решение по этому поводу может быть принято не ранее следующего года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely