Opel остановил завод в Германии до 2022 года из-за нехватки чипов

Бренд Opel автоконцерна Stellantis остановил производство на предприятии в Айзенахе до 2022 года из-за нехватки микрочипов. По словам представителя Opel, предприятие может возобновить работу в начале 2022 года, если текущая проблема с поставками компонентов будет решена, пишет агентство «Интерфакс».

Согласно прогнозу The Boston Consulting Group (BCG), мировой дефицит компонентов автоэлектроники сократит производство автомобилей по итогам 2021 года на 7-9 млн машин. Как говорится в исследовании BCG, в I квартале 2021 года производственные потери мировых автопроизводителей составили примерно 1,4 млн машин, во II квартале – 2,6 млн шт. В III и IV кварталах, по прогнозам компании, падение составит от 3 млн до 5 млн единиц в зависимости от сценария развития рынка.

Аналитики констатируют, что поставки микросхем постепенно возобновляются, однако пандемия продолжает вносить свои корректировки. В частности, более активное восстановление производства в III квартале не происходит из-за вспышки штамма коронавируса «дельта». Таким образом, в BCG ожидают выход предложения микрочипов до уровня, когда оно сможет удовлетворить спрос отрасли, не ранее второго полугодия 2022 года.

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Фото: AutoWP.ru