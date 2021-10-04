«Соллерс Форд» рассказал о дальнейших планах в России

Совместное предприятие «Соллерс Форд», которое отмечает 10 лет со дня основания и начала операционной деятельности в России, имеет планы по присутствию, как на российском автомобильном рынке, так и за рубежом, созданию дополнительных бизнесов, связанных с локализацией продуктовой линейки, а также внедрению инновационных технологий, финансовых инструментов, решению вопросов по внедрению электрификации и цифровизации. Об этом заявил президент и СЕО «Соллерс Форд» Адиль Ширинов.

Сегодня «Соллерс Форд» представляет на российском рынке коммерческие автомобили Ford Transit, произведенные на заводе в Особой экономической зоне «Алабуга» (Республика Татарстан), а также широкую линейку специального и социального назначения. Количество специальных версий на базе Ford Transit насчитывает более 170 модификаций и их количество продолжает увеличиваться, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Как отмечается, за 10 лет существования Ford Transit в России всего было произведено 110 тыс. автомобилей, из них почти 50 тысяч после реструктуризации совместного предприятия Ford Sollers с середины 2019 года. Благодаря реорганизации, обновленному совместному предприятию удалось укрепить лидерские позиции в сегменте LCV. Доля рынка Ford Transit в сегменте коммерческих автомобилей выросла на 30% и составила 19%.

Напомним, в октябре 2020 года компания «Соллерс Форд» объявила о планах перезапустить завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга» и наладить там выпуск дизельных двигателей для линейки коммерческих автомобилей Ford Transit. Серийное производство двигателей запланировано на 2023 год. В настоящее время все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.). В январе 2021-го компания «Соллерс Форд» выкупила производственные активы завода двигателей в Елабуге у Ford Motor Company за 1,14 млрд рублей.

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Фото: «Соллерс Форд»