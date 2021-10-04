Представлен фургон на базе обновленного Duster

Концерн Renault представил коммерческую версию обновленного Dacia Duster. В Великобритании фургончики появятся к концу года и будут стоить примерно на 10% дешевле обычного кроссовера. О возможном расширении географии продаж Duster Commercial не сообщается, но, вероятно, аналогичная модификация появится и в странах континентальной Европы.

Как пишет портал Motor.ru, коммерческому фургону Duster достались те же обновления, что и обычному рестайлинговому кроссоверу – поменялись фары и фонари, радиаторная решетка, отделочные материалы и мультимедиасистема в салоне.

Ради унификации Duster Commercial сохраняет кузов от обычного кроссовера, но задние двери лишены стеклоподъемников, а стекла покрыты плотной непрозрачной пленкой. Дощатый пол прорезинен, дополнительно укрыты колесные арки, так что грузовой отсек правильной формы, а глубина достигает 1,8 метра. В форм-факторе фургона автомобиль вмещает до 1623 литров, а грузоподъемность – без малого полтонны. Предусмотрена накидка, чтобы не поцарапать бампер при погрузке/выгрузке, есть крепежные кольца, а вот дополнительных светильников или розеток не полагается.

Моторная гамма Duster Commercial такая же, что и у обычного кроссовера: это турбодвигатели объемом 1,0 или 1,3 л с тремя и четырьмя цилиндрами мощностью от 90 до 150 л.с., а также 115-сильный турбодизель 1.5. Роботизированная преселективная коробка передач положена только топовой бензиновой версии, остальные модификации идет с 6-ступечнатой «механикой». С полным приводом ситуация иная – он положен только «Дастеру» с дизелем.

Стоимость Dacia Duster Commercial в Великобритании начинается от 12,8 тыс. фунтов стерлингов (1,26 млн рублей), тогда пятиместный кроссовер предлагается за 14 тысяч (1,38 млн рублей). Таким образом, отказавшись от заднего ряда кресел можно сэкономить.

Напомним, ранее появились подробности о кроссовере Dacia Duster (в России продается под маркой Renault) следующего поколения, который должен появиться в 2024 или 2025 году. По словам руководителя проекта Duster Жульена Ферри, новый Duster будет создан на модельной платформе CMF-B, которая лежит в основе современных моделей Logan и Sandero, а также нового кроссвэна Jogger. Данное шасси предусматривает использование как традиционных двигателей внутреннего сгорания, так и электрифицированных силовых установок. В свою очередь, генеральный директор бизнес-подразделения Dacia-LADA Дени ле Вот заявил, что планируется разработать шесть вариаций Duster для разных рынков (речь идет об адаптации автомобиля к условиям конкретных стран), производство которых наладят на четырех заводах. При этом проект считается румынским, и его будет курировать Renault Technologie Roumanie (RTR), но с привлечением зарубежных специалистов, в том числе и из России. Всего в проекте примут участие 4 тыс. инженеров и 2,7 тыс. специалистов в других областях.

В России кроссовер Renault Duster второго поколения продставлен с марта 2021 года. Автомобиль доступен с прежними 1,6-литровыми и 2,0-литровыми моторами мощностью 117 и 143 л.с. соответственно, а также с новым 1,33-литровым 150-сильным турбоагрегатом, работающим вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с вариатором. В качестве альтернативы Duster предлагают с модернизированным 1,5-литровым дизельным двигателем, выдающим 109 л.с. Автомобиль доступен с передним, а также с полным приводом. Цены стартуют с отметки 1 млн 017 тыс. рублей.

По итогам восьми месяцев 2021 года продажи Renault Duster на российском рынке выросли на 48% и составили 26715 автомобилей. В результате он вошел в тройку самых популярных моделей SUV в нашей стране, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Dacia