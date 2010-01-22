Каждый третий автомобиль на колумбийском авторынке – Chevrolet

Спад колумбийской экономики, несмотря на мировой финансовый кризис, оказался незначительным – в 2009 году ВВП в этой стране вырос на 0,5%. В результате падение автомобильных продаж в Колумбии было не таким сильным, как в конце 2008 года, когда разразился кредитный кризис.

Как сообщает портал JUST-AUTO, результат продаж на автомобильном рынке Колумбии в минувшем году оказался выше прогнозов – 185128 машин (-15,7%). Больше половины из этого количества – 55,8% – заняли легковые автомобили, реализация которых снизилась на 13,5%. Продажи коммерческих автомобилей упали на 25%, а вот реализация такси выросла на 4,1%.

«Десятку» самых популярных в Колумбии автомобильных брендов как обычно возглавляет Chevrolet с показателем продаж в 66764 машин и долей 36,1%. На втором месте – Renault, который реализовал 27752 автомобиля, заняв 15% рынка. Чуть меньший результат показал Hyundai – 23998 автомобилей (13%). На четвертое место поднялась Kia – продажи этой марки составили 11110 единиц (6%). Mazda, таким образом, опустилась на пятую строчку с показателем 10495 проданных автомобилей (5,7%). Далее следуют Nissan (7220 шт., 3,9%), Toyota (6212 шт., 3,4%), Volkswagen (5399 шт., 2,9%), Ford (4649 шт. 2,5%); Mitsubishi (2029 шт., 1,1%) и BMW (1600 шт., 0,9%).

По прогнозу аналитиков, в 2010 году колумбийский авторынок вырастет на 10% и составит около 205 тысяч машин.