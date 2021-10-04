АВТОВАЗ вновь начинает рабочую неделю с простоев

АВТОВАЗ, который продолжает испытывать нехватку электронных компонентов, начинает рабочую неделю с очередных простоев. Так, с 4 по 5 октября, будет находиться в простое сборочная линия B0, на которой производятся модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero. На день дольше будет простаивать конвейер по сборке автомобилей семейства LADA Granta. А вот производство внедорожников LADA Niva на этой неделе будет вестись по обычному графику – в одну смену продолжительностью 8 часов, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ» со ссылкой на заводской приказ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 32,6% до 19428 автомобилей LADA. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 251660 машин, что на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наличие всех новых автомобилей LADA у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: АВТОВАЗ