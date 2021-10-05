Nissan представил новый минивэн Townstar

Компания Nissan показала минивэн Townstar, представляющий собой копию модели Renault Kangoo третьего поколения.

Как пишет портал Wroom.ru, от своего близнеца новинка отличается иными фарами и фонарями, передним бампером и решеткой радиатора. Интерьер полностью идентичен французской копии. А еще Nissan Townstar стал первой на европейском рынке моделью с новым логотипом марки. Список опций включает современную медиасистему c 8-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль и кнопку запуска двигателя.

Грузовая версия Nissan Townstar получила фургон объемом 3,9 куб.м и грузоподъемностью до 800 кг. Пассажирский вариант может похвастать трехместным задним диваном и объемом багажника 775 л.

Автомобиль оснащается турбомотором 1.3 мощностью 130 л.с., который работает в паре с механической или роботизированной коробками передач. Также покупателям предложат электрический вариант с электромотором, выдающим 122 л.с. и 245 Нм. Под полом у такой версии будет расположена тяговая батарея емкостью 44 кВтч, которой должно хватить на 285 км.

В ближайшее время бензиновый Nissan Townstar появится на рынке Европы, а во второй половине следующего года начнутся продажи и электрической версии. Производство машин будет организовано во Франции на заводе, где выпускают Renault Kangoo и его еще одну копию Mercedes Citan.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Nissan