Nissan представил новый минивэн Townstar | АВТОСТАТ

Nissan представил новый минивэн Townstar

0

Nissan представил новый минивэн Townstar

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
Все ежемесячные обзоры

Компания Nissan показала минивэн Townstar, представляющий собой копию модели Renault Kangoo третьего поколения.

Как пишет портал Wroom.ru, от своего близнеца новинка отличается иными фарами и фонарями, передним бампером и решеткой радиатора. Интерьер полностью идентичен французской копии. А еще Nissan Townstar стал первой на европейском рынке моделью с новым логотипом марки. Список опций включает современную медиасистему c 8-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль и кнопку запуска двигателя.

Грузовая версия Nissan Townstar получила фургон объемом 3,9 куб.м и грузоподъемностью до 800 кг. Пассажирский вариант может похвастать трехместным задним диваном и объемом багажника 775 л.

Автомобиль оснащается турбомотором 1.3 мощностью 130 л.с., который работает в паре с механической или роботизированной коробками передач. Также покупателям предложат электрический вариант с электромотором, выдающим 122 л.с. и 245 Нм. Под полом у такой версии будет расположена тяговая батарея емкостью 44 кВтч, которой должно хватить на 285 км.

В ближайшее время бензиновый Nissan Townstar появится на рынке Европы, а во второй половине следующего года начнутся продажи и электрической версии. Производство машин будет организовано во Франции на заводе, где выпускают Renault Kangoo и его еще одну копию Mercedes Citan.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок». 

Фото: Nissan

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легкие коммерческие автомобилиновинкиавторынок европыnissan

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно