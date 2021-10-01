Genesis раскрыл характеристики электрокроссовера GV60

Премиальный бренд Genesis раскрыл технические характеристики нового электрического кроссовера GV60. Автомобиль получил три модификации, каждая из которых оснащается аккумуляторной батареей емкостью 77,4 кВтч. Электрокроссовер оборудован системой быстрой подзарядки. Так, повысить заряд батареи с 10% до 80% можно всего за 18 минут, пишет портал Autonews.ru.

Базовая версия GV60 получила один электромотор на задней оси. Мощность такой модификации кроссовера составляет 228 л.с., запас хода – 451 км. Также клиентам предложат полноприводную версию модели с двумя электродвигателями мощностью 318 л.с. Такой GV60 может проезжать на одном заряде 400 км. Наконец, у автомобиля появилась топовая версия Performance, которую оснастили двумя электрическими моторами суммарной мощностью 435 л.с. Запас хода составляет 370 км. Кроме этого у такой модификации GV60 имеется функция Boost, которая на некоторое время (10 секунд) увеличивает мощность электрической установки почти до 490 л.с.

Напомним, Genesis GV60 – первый полностью электрический автомобиль марки, построенный на глобальной модульной платформе E-GMP. Фирменная оптика головного света Quad Lamps в новом GV60 имеет еще более динамичную форму. На кузове GV60 практически отсутствуют выштамповки и рельефные элементы боковины. При этом мощные колесные арки подчеркивают атлетизм модели. GV60 отличается характерным для электромобилей профилем: купеобразный силуэт с задним спойлером и длинная колесная база с короткими свесами создают спортивный облик. Еще одним уникальным элементом дизайна нового GV60 является характерный хромированный молдинг DLO, проходящий по верхней кромке лобового стекла и устремляющийся к заднему спойлеру, словно поддерживая «парящую» крышу и соединяя ее с задней стойкой V-образным «клином».

Самым ярким элементом системы управления автомобилем является селектор передач в виде кристаллической сферы Crystal sphere с лазерной гравировкой и настраиваемой атмосферной подсветкой. Данный элемент в первую очередь выполняет функцию безопасности, обозначая, включен ли автомобиль. Для электромобиля, в котором основной индикацией движения являются небольшие значки на экране, данная функция крайне важна. Кроме того, во время зарядки кристаллическую сферу невозможно переключить в режим движения. Таким образом, владелец видит текущее состояние автомобиля. Интерьер Genesis GV60 также отличает широкая передняя панель с интегрированными в нее цифровой приборной панелью и системой мультимедиа.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры Genesis реализовали 2071 автомобиль, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля марки выросла в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является уникальным результатом в премиум-сегменте с учетом выхода бренда на российский рынок в сентябре 2016 года. В компании рассчитывают, что новые модели G70 и GV70 помогут закрепить успех Genesis на российском рынке и увеличить уровень продаж автомобилей. Особую роль в будущем развитии бренда в России призвана сыграть модель GV70. По прогнозам компании, новый среднеразмерный SUV сможет стать второй по популярности моделью Genesis в России, заняв место на одну строку ниже модели GV80.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».





Фото: Genesis