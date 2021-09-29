Haval представил новый внедорожник X Dog

Компания Haval представила новый внедорожник под названием X Dog, который поступит в продажу на китайском рынке в первом полугодии 2022-го. Появится ли новинка в других странах, пока не сообщается.

Как пишет портал «Китайские автомобили», дизайн машины напоминает другой внедорожник марки – Big Dog, который будет продаваться на российском рынке под названием Dargo. Автомобиль получил массивную решетку радиатора, круглые фары, специальные защитные накладки на кузов, рельефный капот и небольшое заднее стекло.

В салоне новинки установлено сразу шесть экранов: небольшой дисплей можно увидеть даже на руле, а также рядом с дефлекторами обдува. Кроме этого водителю доступна цифровая приборная панель.

Технические характеристики Haval X Dog пока держатся в секрете. По неофициальным данным, в гамму моторов новинки войдут двигатели объемом 1,5 и 2,0 л, которые будут работать в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Также будет доступна гибридная версия X Dog на базе 1,5-литрового мотора.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Dargo и Wey Tank 300, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2021 года в России было продано 21540 кроссоверов и внедорожников Haval (рост в 2,1 раза), что стало рекордным показателем с момента появления марки в нашей стране. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Быстро узнать стоимость автомобиля Haval на российском рынке (и не только Haval) можно на сайте «Цена авто».

Фото: китайские-автомобили.рф