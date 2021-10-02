Японский авторынок в сентябре рухнул на треть

Японский авторынок в сентябре снизился на 32,7% до 169723 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Таким образом, отрицательный результат зафиксирован впервые после шести месяцев роста. Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), за девять месяцев 2021 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 869 тыс. 232 машины (+2,3%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 41,3% до 74861 автомобиля. Второе место по объему продаж занимает Nissan с показателем 21056 машин (+1,8%). Замыкает тройку лидеров на этот раз Honda, реализовавшая 20942 автомобиля (-22,7%).

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