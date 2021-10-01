Спецсерия Defender V8 Bond доступна для заказа в России

Российские дилеры Land Rover начали приема заказов на внедорожник новой специальной серии Defender V8 Bond. Стоимость автомобиля в кузове 90 составляет 10 млн 794 тыс. рублей и 10 млн 969 тыс. рублей – в версии 110, сообщает пресс-служба британской марки.

Эксклюзивные автомобили серии Bond являются прообразом Defender из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Они базируются на недавно вышедшей на рынок наиболее мощной модификации модели, оснащенной 5,0-литровым 525-сильным бензиновым двигателем с нагнетателем, 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода с электронно-управляемым активным задним дифференциалом. Самый быстрый и динамичный Defender V8 в версии 90 разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5,2 секунды и развивает максимальную скорость 240 км/ч.

В комплектацию Defender V8 Bond входит расширенный пакет Black Pack, включающий 22-дюймовые легкосплавные колесные диски Luna Gloss Black, передние тормозные суппорты Xenon Blue и задний бейдж Defender 007.

Интерьер внедорожника особой серии отличают накладки на пороги с подсвечиваемой надписью Defender 007 и уникальная подсветка околодверного пространства в виде цифр 007. Информационно-развлекательная система Pivi Pro, входящая в стандартную комплектацию, начинает работу с показа специально созданного анимационного видеоролика, олицетворяющего долгое сотрудничество Land Rover с известной франшизой о Джеймсе Бонде.

Defender V8 Bond будет выпущен ограниченным тиражом в 300 автомобилей. Каждый из них получит уникальную надпись one of 300 и логотип SV Bespoke, выполненные методом лазерной гравировки.

А на какие доступные кроссоверы покупатели обращают внимание в первую очередь? Об этом можно узнать тут.

Фото: Land Rover