Девять марок повысили цены во второй половине сентября. Три из них – повторно

Продолжая отслеживать изменения цен на новые легковые автомобили, эксперты сайта «Цена Авто» с 16 по 30 сентября 2021 года зафиксировали их рост у девяти брендов. При этом, у трех из них новые прайсы появляются уже второй раз за месяц. С них и начнем.

Так, в сентябре АВТОВАЗ дважды поднимал цены на свою самую популярную модель, а точнее – семейство моделей Granta. Все версии этих автомобилей с 1 сентября стали дороже на 2,3 – 3,8%, а с 16 сентября – еще на 0,6 – 0,9%.

Еще один лидер рынка, корейская Kia, также дважды за месяц обновляла прайсы. Правда, в этом случае речь идет о разных моделях – шесть получили прибавку в начале месяца (на 0,4 – 2,0%), а одна – в конце (на 0,5 – 0,8%).

Аналогичная ситуация наблюдается и среди моделей Chery – две подорожали в начале месяца (на 1,0 – 1,2%), одна «догнала» их чуть позже (на 0,7 – 0,8%).

Еще два популярных бренда подняли стоимость своей продукции: корейский Hyundai на четыре модели из восьми (на 0,9 – 2,7%), а французский Renault – на большую часть продуктовой линейки (на 0,3 – 2,7%).

Кроме того, подорожали большинство моделей у японских Nissan (на 0,9 – 1,8%) и Subaru (на 0,9 – 1,6%), а также отдельные модели JAC – лифтбек J7 (на 1,6 – 2,7%) и пикап T6 (на 0,6%).

В премиальном сегменте пока наблюдается затишье. Исключение составляет лишь шведский Volvo, который повысил цены на свои бестселлеры – кроссоверы ХС60 (на 2,0 – 2,4%) и ХС90 (на 1,6 – 1,9%).

Сколько всего марок изменили цены на свои автомобили в сентябре, можно узнать здесь.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

Вы можете проверить наличие всех новых автомобилей у официальных дилеров. Список официальных дилеров по маркам и городам размещен на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: PerfectStock