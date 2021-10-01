«ПСМА Рус» начал поставки двигателей в Западную Европу

Калужский завод «ПСМА Рус» этой осенью начал первые поставки дизельных двигателей (Евро 5) в страны Западной Европы. В ближайшие месяцы география расширится до стран Латинской Америки и Северной Африки. С настоящего момента экспортные поставки за пределы России станут еженедельными, сообщает пресс-служба Stellantis.

Напомним, в июле Группа Stellantis, следуя стратегии долгосрочного развития в регионе Евразия и расширения бизнеса за его пределами, объявила о создании на базе завода «ПСМА Рус» в Калуге экспортного хаба по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Кроме того, принято решение о локализации на мощностях «ПСМА Рус» модели Fiat Scudo, предназначенной для экспорта. Производство Fiat Scudo российской сборки начнется до конца 2022 года.

Напомним, на сегодняшний день Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов в России на калужском заводе и увеличил объемы производства на 400% за девять месяцев 2021 года. Так, в этом году «ПСМА Рус» внедрил новую платформу для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroen и Opel, а также запустил серийную сборку экспортно-ориентированных дизельных двигателей, которые локально будут устанавливаться на модели: Peugeot 408/Citroen C4 седан, фургоны Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Opel Vivaro, мини-фургоны Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo Cargo, а также компактвэны Peugeot Partner Crossway, Citroen Berlingo Multispace, Opel Combo Life.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».