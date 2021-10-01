Петербургский завод Hyundai за 9 месяцев увеличил производство на 20%

Петербургский завод Hyundai по итогам девяти месяцев 2021 года выпустил 178300 автомобилей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Предприятие выпускает популярные на российском рынке седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Стоит отметить, что в июле нынешнего года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» было запущено массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Кроме того, за январь-сентябрь 2021 года российский завод Hyundai экспортировал почти 20 тыс. автомобилей, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в августе начались поставки новой Hyundai Creta в страны ближнего зарубежья.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2021 года компания Hyundai Wia открыла в Санкт-Петербурге завод по производству двигателей. Этот проект стал одним из этапов реализации специального инвестиционного контракта между Минпромторгом, правительством Санкт-Петербурга и заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», направленного на локализацию производства на территории Российской Федерации. В октябре текущего года компания Hyundai Wia Rus планирует приступить к массовому производству двигателей объемом 1,6 литра, а в 2022 году – освоить выпуск 2,0-литровых двигателей.

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Фото: «Хендэ Мотор СНГ»