Ford возродит старые названия для новых моделей

Компания Ford планирует возродить еще больше имен своих классических моделей, которые будут использованы на совершенно новых автомобилях американской марки. Об этом изданию Autocar рассказал шеф-дизайнер европейского Ford Мурат Гюлер, однако что именно это будут за названия, топ-менеджер пока не уточнил.

Как пишет портал Autonews.ru, на данный момент в Ford уже «вспомнили» ряд классических имен для новых машин. К примеру, летом 2021 года дебютировал компактный пикап, занявший место на ступеньку ниже Range. Для автомобиля возродили знаменитое название Maverick. Под таким именем в 1970-х Ford выпускал небольшие заднеприводные седаны и купе, а в начале 2000-х годов это наименование использовалось, например, для европейской версии кроссовера Escape.

Кроме того, в нынешнем году Ford запустил в серию возрожденный внедорожник Bronco – оригинальный автомобиль с таким названием выпускали с 1966-го по 1996 год.

Наконец, в 2019 году Ford представил субкомпактный кроссовер Puma. В 1990-х годах американский концерн выпускал под таким именем компактное купе, созданное на базе модели Fiesta.

На данный момент многие автопроизводители используют для современных моделей имена знаменитых машин из прошлого. Так, недавно Nissan возродил спорткар Z, а Lamborghini выпустила современную версию суперкара Countach. Наконец, в начале 2021 года стало известно, что Renault рассматривает возможность использовать на новых электрических моделях имена своих классических машин, которые были бестселлерами в середине и конце прошлого века. В частности, французская компания намерена возродить хэтчбек Renault 5.

А какие из этих или других моделей можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Ford