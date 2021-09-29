Флагманский Geely КХ11 доберется до России в 2022 году

Новый среднеразмерный кроссовер Geely КХ11, который был представлен в апреле этого года на Шанхайском автосалоне, а с сентября поступил в продажу в Китае, на российском рынке ожидается во второй половине 2022 года. Об этом в интервью изданию «АвтоВзгляд» сообщил директор по операционным вопросам «Джили Моторс» Валерий Тараканов, отметив, что это модель, с которой Geely впервые выйдет в высококонкурентный сегмент D-SUV. По его словам, флагманский кроссовер KX11 станет главной российской премьерой Geely в 2022 году, хотя будут и другие новинки. В частности, компания рассматривает возможность вывода на российский рынок электромобилей Geometry C, однако решение по этому поводу может быть принято не ранее следующего года.

Новый среднеразмерный кроссовер Geely КХ11, созданный на модульной архитектуре CMA (Compact Modular Architecture) имеет колею шириной 1610 мм и колесную базу длиной 2845 мм. Geely KX11 оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском и турбонаддувом, разработанным совместно с Volvo. Мотор агрегатирован с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией с двойным «мокрым» сцеплением. В качестве альтернативы доступна 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. На выбор потребителей – два варианта форсировки двигателя: 238 л.с. и 380 Нм крутящего момента (с ним автомобиль ускоряется до 100 км/ч за 7,7 секунды), а также 218 л.с. и 325 Нм (с ним он преодолевает отметку в 100 км/ч за 7,9 с).

Благодаря системе полного привода Borg Warner шестого поколения возможно распределение крутящего момента между передним и задним колесами в соотношении до 50:50. Доступно пять режимов движения: экономичный Eco, комфортный Normal, динамичный Sport, внедорожный Offroad, а также Snow – для преодоления снежных преград.

Внешний вид Geely KX11 отличает фирменная решетка в стиле Expanding Cosmos, чьи вертикальные изогнутые линии олицетворяют собой движение космических энергетических волн. За освещение дороги отвечают трехсегментные матричные фары, каждая из которых состоит из 126 индивидуально управляемых светодиодов, позволяющих настраивать яркость и световые конфигурации. Задняя оптика представлена в виде точечных матричных фонарей с 176 светодиодами, соединенных между собой светящейся полосой.

Ключевая особенность салона – это экран информационно-развлекательной системы длиной в метр, который объединяет пространство водителя и переднего пассажира. Последнее поколение мультимедийной системы обеспечивает беспроводное соединение, сверхвысокую скорость передачи данных и разрешение экрана высокой четкости 1920×720. Geely KX11 обладает двухцветным интерьером, в котором сочетаются полированные черные элементы в стиле киберпанк с классическими вставками цвета бронзово-зеленой патины. Оригинальная замша присутствует во всем интерьере, текстура обивки сидений включает китайские элементы, такие как классические узлы, добавляя изысканности в детали и напоминая о происхождении бренда.

Кроме того, кроссовер получил мощную аудиосистему Bose с 10 динамиками, которая в сочетании с технологией подавления шума двигателя и двухслойной звукоизоляцией создает особую внутреннюю атмосферу. Освещение салона также вышло на новый уровень благодаря 72-цветной атмосферной подсветке, которая может меняться в зависимости от режима вождения.

Добавим также, что на китайском рынке кроссовер получил название Xingyue L, и стал первой моделью Geely со 100% автоматизированной системой парковки, позволяющей автомобилю искать место для стоянки и парковаться без участия водителя.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely