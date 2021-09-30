КАМАЗ рассказал об испытаниях беспилотного грузовика

На заводской территории КАМАЗа продолжаются тестовые заезды беспилотного автомобиля КАМА3-43083.

Напомним, тестовая эксплуатация беспилотного автомобиля КАМА3-43083 началась в 2020 году. Грузовик без водителя осваивает логистику поставок кабин с прессово-рамного завода на автомобильный. В целом, такие машины могут применяться на любых производствах, где требуются челночные перевозки по заданным маршрутам. Сегодня испытывается программное обеспечение автомобиля, инженерами Научно-технического центра компании вносятся изменения, машина дорабатывается, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

«Одиссей» собран на основе дизельного грузовика КАМАЗ-43083. Машина оснащена сразу четырьмя типами сенсоров: «глаза» и другие «органы чувств» грузовику заменяют видеокамеры, радары, лидары – лазерные дальномеры и сонары. У авторобота высокоточная навигация (с погрешностью не более 3-5 см) и система связи: промышленный Wi-Fi, 4G и специальный УКВ-диапазон на случай, если заглушены другие каналы связи, то есть экстренный канал. Все данные с датчиков поступают в главный мозг машины – компьютер, где происходит обсчет входящей информации о параметрах движения. Исходя из этого, принимается решение, как машине себя вести и правильно выполнять задание.

Ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отмечал особую роль дорожной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в эксплуатации беспилотников. По его словам, для осуществления движения беспилотников трассы должны соответствовать целому ряду требований. Главное из них – это стабильное покрытие мобильной связью и интернетом, стандартом не ниже LTE, на всей протяженности магистральных и региональных дорог, а впоследствии и 5G. Как сами автомобили, так и дорожная инфраструктура должны быть оснащены модулями системы беспроводной связи V2I (англ. Vehicle-to-infrastructure – автомобиль-инфраструктура), позволяющими автомобилям обмениваться информацией с объектами инфраструктуры, например, со светофорами, дорожными знаками, и получать информацию от них.

«Необходимо обеспечить дороги на всей их протяженности через определенные интервалы погодными метеостанциями, с возможностью определения климатического состояния дороги: сухая, мокрая, снег, гололёд. Также требуется обустроить трассы М7/М11 для тестовых и испытательных беспилотных заездов. Все эти изменения дорожной инфраструктуры позволят сделать комфортным и безопасным передвижение по российским дорогам, поднимут дорожное сообщение на совершенно новый технологический уровень», – подчеркнул глава КАМАЗа.

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Фото: КАМАЗ