Chery нашла нового дистрибьютора в Казахстане

Компания Chery и «Астана Моторс» подписали дистрибьюторское соглашение, в рамках которого ведущий автопроизводитель Китая передает право представлять в Казахстане бренд Chery официальному дистрибьютору First Motor Group, входящему в состав «Астана Моторс».

Поставки в Казахстан автомобилей Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro и других кроссоверов серии Pro начнутся до конца 2021 года, сообщает пресс-служба «Астана Моторс». Дилерская сеть Chery в Казахстане начнет свое развитие с городов Нур-Султан и Алматы, в 2022 году уже будет насчитывать 9 автоцентров, а в 2023 году их количество увеличится до 17-ти.

Президент Chery International г-н Джанг Гуйбин выразил уверенность, что сотрудничество между Chery и «Астана Моторс» имеет большие перспективы, поскольку Казахстан является наиболее перспективным рынком в Центральной Азии.

Стоит отметить, что Chery стала вторым китайским брендом в портфеле «Астана Моторс» – в марте 2021-го компания Haval Motor Kazakhstan, входящая в состав «Астана Моторс», получила статус импортера автомобилей Haval. Дилерская сеть Haval охватывает 15 городов Казахстана, а модельная линейка включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Jolion, которые поставляются в Казахстан с завода «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Как заявляют в Haval Motor Kazakhstan, цель компании – активно развивать дилерскую сеть и стать брендом №1 в сегменте SUV в ближайшие 7 лет на рынке Казахстана.

В каких городах России есть дилерские центры Chery или Haval, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Chery