Skoda осталась без дистрибьютора в Казахстане

Из-за банкротства местного дистрибьютора, дилерского холдинга «Бипэк Авто», компания Skoda больше не продает автомобили на рынке Казахстана. Как рассказали «Газете.Ru» в российском представительстве Skoda, в настоящее время компания ведет поиск новых партнеров в Казахстане.

Напомним, компания «Бипэк Авто», являлась генеральным импортером Skoda в республике с 2000 года, а с 2005-го производство автомобилей чешской марки было налажено на мощностях завода «Азия Авто» в Усть-Каменогорске. После остановки конвейера в конце прошлого года «Бипэк Авто» перешел в режим поставок готовых автомобилей.

По мнению директора аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергея Целикова, для производителей автомобилей массового сегмента любой рынок крайне важен и интересен, поэтому Skoda рано или поздно все же вернется в Казахстан. Для этого понадобятся дополнительные инвестиции, связанные с поиском новых партнеров, а также изменением логистических цепочек и выстраиванием взаимоотношений с дилерскими центрами.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», в 2020 году продажи автомобилей Skoda в республике составили 267 единиц, что на 75% ниже показателя за предыдущий год (1069 машин).

А в каких городах России есть дилерские центры Skoda, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Skoda