Rolls-Royce показал первую электрическую модель

Компания Rolls-Royce объявила о старте программы глобальных дорожных испытаний первого полностью электрического Rolls-Royce. Модель простроена на алюминиевой архитектуре Rolls-Royce и получит название Spectre, которое продолжит традицию «призрачных» имен моделей британской марки. Первый электрический Rolls-Royce выйдет на рынок в четвертом квартале 2023 года, а к 2030 году все модели Rolls-Royce будут полностью электрическими. К тому моменту Rolls-Royce прекратит выпуск и продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, сообщает пресс-служба британской марки.

«Мы уже какое-то время ведём эксперименты с электрическими силовыми агрегатами. В 2011 году мы представили экспериментальную модель 102EX, полностью работоспособный и готовый для эксплуатации электрический Phantom. Вслед за ним в 2016 году дебютировал полностью электрический 103EX – этот концепт отразил наши взгляды на развитие марки в течение последующих десятилетий», – рассказал исполнительный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году компания Rolls-Royce Motor Cars реализовала на российском рынке более 200 автомобилей (+4%), установив новый рекорд продаж второй год подряд. Таким образом, Россия вновь закрепила за собой статус крупнейшего рынка марки в континентальной Европе, а московские дилеры возглавляют рейтинг европейских дилеров Rolls-Royce. Как отмечается, драйверами роста стали внедорожник Cullinan и модели Black Badge. Также неизменным спросом пользуется флагманская модель Phantom. Вслед за российской премьерой нового Rolls-Royce Ghost в октябре прошлого года, в 2021-м марка начала первые поставки новинки на российский рынок.



Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».



Фото: Rolls-Royce