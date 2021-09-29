Премиальные модели SUV: какие из них больше теряют в цене?

Mercedes-Benz GLS – лидер антирейтинга. Индекс остаточной стоимости Mercedes-Benz GLS с бензиновым двигателем объемом 4,7 литра – 58,5%. То есть, автомобиль, который был куплен новым во 2 квартале 2018 года, по истечении 3-х лет (2 квартал 2021-го) придется продать за цену, которая будет в среднем на 41,5% ниже первоначальной.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования « Residual value » определили премиальные модели сегмента SUV в возрасте 3-х лет, которые обладают наименьшей остаточной стоимостью.

Второе место среди 3-летних премиальных SUV, которые больше других теряют в цене, занимает BMW X6 M , с бензиновым двигателем (4,4 л). Остаточная стоимость этой модели через 3 года составила 68,5%.

Замыкает тройку лидеров нашего антирейтинга еще один представитель Mercedes-Benz – внедорожник G-Class с 5,5-литровым бензиновым двигателем. Индекс RV у этой модели в возрасте 3-х лет во 2 квартале нынешнего года составил 69%.

Что касается остальных премиальных SUV, то их показатели остаточной стоимости превышают 70%. Более подробная информация об этом содержится в нашем исследовании.

Фото: Авито Авто