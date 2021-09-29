В каких российских регионах больше импортных автомобилей?

Наибольший парк импортных автомобилей сосредоточен в Москве и Подмосковье, но выше всего их доля в Приморском крае. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», проанализировав структуру парка легковых автомобилей в РФ на середину 2021 года.

Так, в столице нашей страны машин, которые были произведены за рубежом, зарегистрировано в количестве около 1,7 млн единиц, что составляет 46,5% местного парка. В Московской области таковых числится 1,1 млн штук (доля – 39,6%).

Третье место в этом рейтинге занимает Приморский край, в котором насчитывается 783,3 тыс. импортных легковых автомобилей, или 91,4% местного парка. Иными словами, 9 из 10 машин в Приморье – ввезено из-за рубежа. Это самая высокая доля «импорта» в России, что, конечно, связано с прибытием «праворульных» экземпляров из соседней Японии в течение многих лет.

Самый малочисленный парк импортных машин имеет Чукотка (4,3 тыс. шт.), но их доля тут все равно высока – 67,2%. При этом наименьший ее показатель зафиксирован в Чечне – всего лишь 14,8%, т.е. это почти каждый седьмой автомобиль в республике.

Ознакомиться с рейтингом субъектов РФ с наибольшей и наименьшей долей импортных легковых автомобилей можно в специально подготовленном пресс-релизе. А узнать их актуальную стоимость – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: АВТОСТАТ