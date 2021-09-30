В России появятся заводы по выпуску деталей для электрокаров

Новые заводы по производству компонентов для электрокаров и машин на водороде начнут строиться в России к 2024 году, заявил в интервью агентству «РИА Новости» замминистра промышленности и торговли Александр Морозов.

«Появится завод по производству топливных элементов, завод по производству силовой электроники, завод по производству аккумуляторных ячеек. Это то, что у нас в настоящий момент отсутствует… К 2024 году мы должны заключить специальные инвестиционные контракты с инвесторами. Это значит, что заводы начнут строиться, частные инвесторы примут на себя соответствующие обязательства перед лицом государства», – отметил он.

А.Морозов пояснил, что сейчас к выпуску готовится важный для отрасли документ – о реализации программы развития компонентов. В нем будут сформулированы правила господдержки для частных компаний, инвестирующих в создание заводов по производству высокотехнологичных компонентов.

Кроме того, интерес высказывают и компании с госучастием. В частности, «Росатом» видит себя инвестором производства водородных топливных элементов и аккумуляторных батарей, «Газпром» – инвестором производства очистки водорода, нефтяные компании – производства водорода.

В целом, по словам замминистра, развитию этих инновационных отраслей в стране будет способствовать ранее утвержденная концепция развития электротранспорта в РФ до 2030 года. Реализация концепции позволит не только создать в стране новую высокотехнологичную отрасль по производству электромобилей и обеспечить формирование необходимой инфраструктуры для комфортного использования таких транспортных средств, но и будет способствовать развитию на территории России «вытягивающих» технологий в сфере производства электромобилей (включая силовую и управляющую электронику), батарей и их компонентной базы (в том числе в части производства ячеек для батарей, катодных и анодных материалов), а также водородных топливных элементов.

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