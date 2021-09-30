В Китае начались продажи минивэна Hyundai Custo, премьера которого состоялась в начале августа. Совместное предприятие Beijing Hyundai оценило новинку в 175,8 тыс. юаней (2 млн рублей по текущему курсу), так что модель оказалась более чем в 1,5 раза дешевле соплатформенного Kia Carnival (от 288,9 тыс. юаней или 3,25 млн рублей). Однако Carnival позиционируется, как «глобальная» модель, а вот Custo за пределами Китая вряд ли появится, пишет портал Motor.ru.

Новый минивэн построен на платформе Hyundai-Kia KA4, которая лежит в основе Kia Carnival. Длина Hyundai Custo составила 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер колесной базы равен 3055 мм.

Дизайн Hyundai Custo сильно напоминает кроссовер Tucson четвертого поколения. У этих автомобилей схожая радиаторная решетка со сложным узором и интегрированными светодиодными блоками дневных ходовых огней. При этом у минивэна появились новые фонари, соединенные световой линией.

Изначально в продажу поступит 7-местная модификация Custo. Модель получила салон с посадочной формулой «2+2+3», где в среднем ряду установлены раздельные капитанские кресла. Позже дебютирует сверхкомфортная 6-меcтная версия минивэна. Объем багажника у автомобиля – 262 литра.

Что касается интерьера, от нового Tucson минивэну Custo, в том числе досталось такое же мультифункциональное рулевое колесо и кнопочный блок управления коробкой передач. При этом автомобиль получил собственный 10,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, по бокам которого расположены сенсорные «горячие» клавиши управления основными функциями.

Под капотом Hyundai Custo установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. Также автомобиль можно будет приобрести с 2,0-литровым наддувным агрегатом с отдачей 240 л.с. Оба двигателя работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: autohome.com.cn

