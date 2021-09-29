В Geely подвели первые итоги продаж нового Atlas Pro

Продажи кроссовера Geely Atlas Pro в России за первые две недели составили около 400 единиц. Об этом в эфире радиостанции «Маяк» сообщила директор по маркетингу представительства Geely Мария Царук, добавив, что новинка будет доступна параллельно с моделью Atlas, продажи которой планируется завершить до конца года.

«Мы еще летом начали принимать заказы, это такая долгожданная новинка. И мы очень довольны запуском, она успешно дебютировала на рынке. Только за первую неделю со старта продаж было выдано около 200 автомобилей. А всего с 15 сентября мы уже около 400 автомобилей продали. Видим большой интерес со стороны покупателей. И уверены, что Geely Atlas Pro станет бестселлером», – заявила Мария Царук, которую цитирует портал «Китайские автомобили». По ее словам, Atlas Pro привлекает новых клиентов, которые раньше ездили на «корейцах» и «европейцах» – они сдают их в Trade-in и уезжают на Geely.

«Если говорить про конкурентов Geely Atlas Pro, то самый ближайший соперник – это Skoda Kodiaq. Остальные китайские, японские и корейские бренды существенно проигрывают по многим параметрам. Ввиду того, что Geely в новых моделях активно использует технологии Volvo, это очень хорошо прослеживается в технической стороне вопроса и в ощущениях от поездки за рулем данного автомобиля», – утверждает руководитель отдела продаж новых автомобилей АвтоСпецЦентр Geely Дубровка Андрей Смирнов.

По мнению руководителя отдела маркетинга автохолдинга «Аларм-Моторс» Дарьи Куприс, основными конкурентами Geely Atlas Pro будут не только традиционные модели китайских и корейских брендов, но и японские представители сегмента. В числе преимуществ новинки – прогрессивный дизайн, «умные» технологии и богатый выбор оборудования. Этот автомобиль отличается инновационной силовой установкой, которая обеспечивает не только отличную динамику, но и пониженный расход топлива.

Напомним, российские дилеры Geely 15 сентября начали продажи нового кроссовера Atlas Pro с системой мягкого гибрида. Новинка предлагается в трех комплектациях – Luxury, Flagship и Flagship+ – по цене от 2 млн 019 тыс. 990 рублей до 2 млн 184 тыс. 990 рублей. Кроссовер Geely Atlas Pro оснащен 1,5-литровым турбированным мотором, преселективной автоматической коробкой передач 7DCT с двойным сцеплением, системой мягкого гибрида 48V EMS и полным приводом.

А насколько отличаются эти цены от реальных цен у дилеров? Об этом можно узнать здесь.

Фото: Geely