АВТОВАЗ вновь приостановит выпуск LADA Granta

АВТОВАЗ из-за нехватки электронных компонентов приостановит работу производственной линии №5, на которой выпускается семейство LADA Granta, с вечерней смены 30 сентября по 1 октября включительно. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с планами предприятия. Работникам этой линии оформят простой с компенсаций двух третей зарплаты. По словам источника, производственные линии №1 (модели LADA Largus и XRAY, Renault Sandero и Logan) и №3 (LADA Niva Legend и Niva Travel) с начала недели работают в штатном режиме: производство автомобилей на платформе B0 ведется в две смены, СКП – в одну.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», дефицит электронных компонентов на АВТОВАЗе более всего повлиял на производство семейства LADA Granta. В результате по итогам августа продажи этой модели упали на 53% до 5007 автомобилей. Таким образом, LADA Granta, которая традиционно является бестселлером на российском авторынке, выпала из тройки лидеров, заняв четвертую строчку в рейтинге продаж после LADA Vesta, Kia Rio и Hyundai Creta. По итогам восьми месяцев 2021-го LADA Granta сохраняет лидерство в модельном первенстве с показателем 87100 реализованных машин (+21%).

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара». Так, в минувшую субботу, 25 сентября, АВТОВАЗ в соответствии с планом производства на сентябрь дополнительно организовал работу сборочной линии В0 в дневную смену продолжительностью 10 часов, где выпускаются LADA ХRAY и Largus, а также модели Renault Logan и Sandero.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ