Французский авторынок в августе снизился на 15%

Автомобильный рынок Франции в августе снизился на 15% до 88066 машин. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется третий месяц подряд. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация новых автомобилей в этой стране составила 1 млн 126 тыс. 544 единицы (+12,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в августе стала Renault, снизившая реализацию на 9,2% до 12862 машин. Второе место занимает Peugeot с показателем 12493 проданных автомобиля (-34,2%). Реализация Citroen составила 8917 машин, что на 20,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Dacia, продажи которой увеличились на 3,7% до 7820 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи дилеры реализовали 6581 машину (-5,2%).

Все эти (и другие) автомобили можно найти и на рынке России – в салонах проверенных дилеров.