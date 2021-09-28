«Автотор» создаст мощности для выпуска 5 тысяч электромобилей в год

Калининградский завод «Автотор» намерен создать производственные мощности для выпуска 5 тыс. электромобилей в год. Об этом в интервью агентству «ТАСС» заявил председатель совета директоров «Автотора» Валерий Горбунов, уточнив, что речь идет о разных моделях.

По его словам, в 2023 году «Автотор» может выпустить опытную партию из 200 электромобилей собственного производства, для этого компании необходимо пройти сертификацию. В 2024 году предприятие планирует начать серийное производство электромобилей в объемах, которые будут определены рынком. Как отметил В.Горбунов, сейчас очень много факторов, не позволяющих планировать объемы производства, в том числе пока сложно прогнозировать, как будет развиваться инфраструктура для электрокаров.

Автомобили будут выпускаться не под брендом «Автотор», компания рассматривает возможность сотрудничества с Kia, Hyundai, а в будущем с BMW. «Мы начинаем с двух моделей на единой платформе. Это позволяет унифицировать производство комплектующих. Запас хода у этой модели - 180 км. Но мы сегодня работаем над конструкторскими и технологическими изменениями, которые позволят выпускать модернизированную версию этой модели, в том числе с газовым и электрическим двигателем, и увеличить запас хода до 400 км», – рассказал В.Горбунов. По его словам, цена машины, по предварительным оценкам, составит до 1,5 млн рублей, однако окончательная стоимость будет зависеть от объема производства и других факторов, включая условия поставки компонентов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в рамках дополнения к специальному инвестиционному контракту с Минпромторгом России и правительством Калининградской области, «Автотор» увеличит инвестиции на 20 млрд рублей. Таким образом, фактический объем затрат на реализацию обязательств по СПИК составит 32 млрд рублей. Напомним, в рамках выполнения обязательств по СПИК «Автотор» в настоящее время осуществляет реализацию проекта по строительству нового производственного корпуса. Он позволит обеспечить поэтапное наращивание объемов выпуска автомобилей, произведенных по полному циклу. Проведена подготовка к строительству нового цеха окраски производительностью до 100 тыс. кузовов в год, который предполагается сдать в эксплуатацию в 2023 году. Таким образом, совокупные мощности окрасочного производства составят 150 тыс. кузовов в год, что обеспечит дальнейший рост объемов выпуска автомобилей по полному циклу. Кроме того, в новом цехе окраски будут вместо сольвентных красок применяться водорастворимые, что в результате окажет положительное влияние на степень экологичности предприятия.

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Фото: «Автотор»