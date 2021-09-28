За два года цены на новые автомобили в Москве выросли на 28%

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в Москве в августе 2021 года составила 3 223 500 рублей. Это на 17% выше, чем в августе прошлого года, и на 28% превышает аналогичный показатель августа 2019 года. Такие данные содержатся в мониторинге дилерских цен, подготовленном специалистами портала «Цена Авто».

За исключением эксклюзивных брендов Luxury-сегмента, самая высокая средняя цена автомобилей в Москве у Porsche – 10 421 000 рублей. На втором месте по дороговизне идет Mercedes-Benz (9 340 000 рублей). Третью строчку занимают автомобили английского бренда Land Rover – 6 992 000 рублей. Четвертое место – у BMW, со средней стоимостью 6 597 000 рублей. И замыкает пятерку самых дорогих марок Infiniti, средняя цена модельного ряда которой составляет 6 171 000 рублей.

Пятерка самых доступных марок для москвичей выглядит так. На первой позиции – отечественная LADA со средней стоимостью своих моделей в 898 600 рублей. На втором месте – Renault (1 340 500 рублей). Далее следуют УАЗ (1 388 900 рублей) и Changan (1 777 000 рублей), а замыкает пятерку еще один китайский бренд – Chery (1 802 000 рублей).

Автомобили этих (и не только) марок можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Infiniti