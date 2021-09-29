Испанский авторынок в августе упал на 29%

Испанский авторынок в августе сократился на 28,9% и составил 47584 машины. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат за август с 2014 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. Между тем, снижение регистрационного налога на новые автомобили до конца года также не смогло поддержать спрос. По итогам восьми месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 588314 единиц (+12,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в августе стала Toyota, реализовавшая 4149 автомобилей (-9,1%). На втором месте идет Hyundai, которая снизила продажи на 0,2% до 3904 единиц. Третью строчку занимает Kia, чей результат составил 3743 машины (-19,1%). Замыкают пятерку лидеров Volkswagen (3395 шт., -37%) и местный SEAT (3324 шт., -29%).

Найти автомобили этих и других марок можно и в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru