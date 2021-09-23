Dongfeng представил кроссовер 580 нового поколения

Компания Dongfeng представила кроссовер 580 нового поколения, который выходит на китайский рынок. Стоимость новинки составляет от 95,9 до 129,9 тыс. юаней – это примерно 1,08-1,46 млн рублей, пишет портал «Китайские автомобили».

Главная «фишка» – из семиместного автомобиля Dongfeng 580 во втором поколении превратился в шестиместный. И теперь второй ряд по удобству, пожалуй, не уступает первому. Оба кресла здесь управляются клавишами в 8 направлениях. У них есть подогрев, вентиляция и специальные регулируемые подголовники. Габаритные размеры кузова при этом немного увеличились: теперь они составляют 4720 x 1865 x 1710 мм, колесная база – 2785 мм.

Еще одна важная деталь в салоне – сдвоенный экран приборного щитка на 7 дюймов и медиасистемы на 12,3 дюйма. Центральный тоннель сделан в уровень с подлокотником, привычный селектор коробки передач заменен на модный компактный рычаг. В отделке интерьера, кроме кожи, в том числе богатого красного цвета, используется материал под дерево. У нового Dongfeng 580 появилась также панорамная крыша.

Что касается экстерьера, автомобиль отличают сделали массивная и веретенообразная решетка радиатора, при этом встроенные в нее фары лежат на формирующих большую литеру X элементах. Логотипа на радиторной решетке, кстати, нет: вместо него буквенная надпись Fengon – по названию суббренда, – расположенная прямо на крышке капота. Сбоку машину выделяют оригинальные выштамповки и слегка вздернутая у задней стойки плечевая линия. Сзади у Dongfeng 580 еще один крупный «шильдик» и сплошной фонарь, напоминающий по форме галстук-бабочку. Мощный пластиковый обвес украшают два обрамленных хромом патрубка выхлопной системы.

Под капотом Dongfeng 580 второго поколения появился новый 1,5-литровый турбомотор производства Xiaokang Power, работающий по циклу Миллера. Мощность составляет 184 л.с., максимальный крутящий момент достигает 300 Нм. Сочетается двигатель с 6-ступенчатым «​​автоматом». Расход обещают на уровне 7 л на 100 км пути.

Напомним, в России Dongfeng 580 продается под названием DFM 580. У него два варианта дизайна: образца 2016 года и слегка обновленный, который предложен для старшей комплектации. Стоит автомобиль от 1,4 до 1,9 млн рублей.

А какие модели можно ждать на российском рынке уже в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Dongfeng