Nissan может выпустить кроссовер под названием Skyline

Модель Nissan Skyline, которая до сих пор производится в Японии в виде седана (на других рынках продается под названием Infiniti Q50), после смены поколения превратится в целую линейку автомобилей с разными типами кузова. По данным издания Best Car, под таким наименованием могут начать выпускать четырехдверное купе и кроссовер.

По предварительным данным, кроссовер Nissan Skyline по своей концепции будет близок к новому кросс-купе Infiniti QX55 – идеологическому преемнику знаменитой модели Infiniti FX, пишет портал Autonews.ru. Такой автомобиль оснащен инновационным двигателем VC-Turbo объемом 2,0 л с изменяемой степенью сжатия, который развивает 249 л.с. и 380 Нм крутящего момента. Агрегат действует работает в сочетании с вариатором и системой полного привода.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда название Skyline получит автомобиль с большим дорожным просветом. К примеру, с 2009-го по 2016 год Nissan выпускал модель Skyline Crossover, представлявшую собой японскую версию Infiniti EX37 – предшественника нынешнего Infiniti QX50.

Таким образом, Nissan не собирается отказываться от имени Skyline, которое использует для своих машин уже более полувека. Напомним, в 1957 году роскошную модель с таким именем начала выпускать фирма Prince Motor, в 1966 году ставшая частью Nissan. Модель, которая с тех пор сменила 13 поколений, выпускали в основном в виде седанов и спортивных купе.

Нынешний седан Nissan Skyline производится с 2013 года. В России его перелицованная версия Infiniti Q50 была доступна с 2,0-литровым 211-сильным четырехцилиндровым мотором, а также с 3,0-литровой «шестеркой», развивающей 405 л.с. На данный момент заказы на эту модель российские дилеры не принимают.

А какие модели точно можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: BestCarWeb.jp

