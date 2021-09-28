В Казахстане началась сборка нового грузовика КАМАЗ-54901

Совместное предприятие «КАМАЗ-Инжиниринг» в сентябре выпустило первые пять автомобилей КАМАЗ-54901. Новые магистральные тягачи были направлены в дилерские центры Казахстана для демонстрации потенциальным клиентам, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Магистральный тягач КАМАЗ-54901 оснащен автоматизированной коробкой передач ZF и новым 450-сильным 6-цилиндровым рядным двигателем KAMAЗ-910.12 экологического класса «Евро-5». Автомобиль укомплектован двумя топливными баками общим объемом 1400 л, за счет чего обеспечивается внушительный запас хода (около 4,5 тыс. км). Грузовик имеет увеличенный до 120 тыс. км межсервисный интервал, а также сниженный на 10% расход топлива. В базовой комплектации КАМАЗ-54901 уже имеется бортовая информационная система с программным обеспечением ИТИС-КАМАЗ для спутникового мониторинга транспортного средства. Новая кабина отличается увеличенной площадью и высотой, ровным полом, двумя полноценными спальными. Водительское кресло установлено на пневмоподушке и имеет широкий диапазон регулировок.

Напомним, совместное казахстанско-российское предприятие «КАМАЗ Инжиниринг» в г. Кокшетау начало работу в июне 2005 года. Модельный ряд производимых автомобилей включает 85 базовых моделей и 98 различных модификаций автомобилей и спецтехники на шасси «КАМАЗ». По итогам 2020 года доля рынка КАМАЗа в Казахстане выросла с 33% до 42%.

Кроме рынка грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ