Renault сократит географию продаж бюджетных Logan и Sandero

Группа Renault сократит список стран, в которых продаются бюджетные модели Logan и Sandero. По данным бразильского издания Autos Segredos, глава альянса Лука де Мео принял решение не продавать эти седан и хэтчбек третьего поколения в Латинской Америке, а Logan и Sandero актуального для Бразилии, Колумбии и Аргентины второго поколения снимут с конвейера через несколько лет. Ожидается, что на латиноамериканских рынках их заменят кроссоверами, пишет портал Motor.ru.

Дело в том, что с 1 января 2024 года в Бразилии вступят в силу новые требования к безопасности автомобилей, которым нынешние Logan и Sandero не соответствуют, а Renault, нацеленная на прибыль, а не на наращивание объемов производства, вряд ли вложит средства в их модернизацию. Renault отдает приоритет кроссоверам, в частности, новой модели Bigster, которую уже пообещали представить на бразильском рынке. Кроме того, в разработке находится еще один автомобиль сегмента SUV, получивший кодовое обозначение HJF. Предполагается, что это будет преемник Sandero Stepway, в основу которого ляжет платформа CMF-B. Еще одной новинкой для рынка Бразилии станет обновленный пикап Renault Duster Oroch.

Ранее президент АВТОВАЗа Николя Мор опроверг слухи о выводе марки Dacia на российский рынок, которые появились после того, как прототипы Logan и Sandero третьего поколения были замечены во время тестов в Тольятти с шильдиками румынского бренда. Топ-менеджер подчеркнул, что сближение марок Dacia и LADA в первую очередь касается инжиниринга, стилистически эти бренды будут отличаться достаточно сильно. По его словам, серийные Logan и Sandero для России получат оригинальные решетки радиатора с эмблемой Renault. Производство моделей планируется наладить на АВТОВАЗе в 2022 году.

Напомним, в январе 2021 года Группа Renault представила план «Ренолюции» – стратегии на ближайшие годы, приоритетом в которой стала экономия средств и максимизация прибыли. Тогда сообщалось, что французская марка откажется от всех нерентабельных разработок и вложений в технологии, которые можно позаимствовать у японских партнеров, а также сократит модельный ряд. Одной из первых жертв новой стратегии стала марка Datsun, которая покинула российский рынок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Dacia представила новый семиместный универсал Jogger, который является переименованной моделью Dacia Logan MCV нового поколения. В Европе новинка поступит в продажу уже в феврале 2022 года. Также новый семиместный универсал под маркой Renault появится на рынке Турции и Израиля. А вот в России Jogger в ближайшее время можно не ждать, поскольку не так давно на нашем рынке дебютировал обновленный универсал LADA Largus, в основе которого лежит универсал Dacia Logan первого поколения.

Найти автомобили этих и других марок можно в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Dacia