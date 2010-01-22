Citroen разработает автомобиль специально для России

Французский автопроизводитель PSA Peugeot-Citroen разработает новый автомобиль Citroen класса C специально для российского рынка и будет выпускать его на своем заводе в Калуге. Об этом агентству Reuters сообщил гендиректор Citroen в России Арно Рибо, добавив, что это будет автомобиль на платформе нового C4. Начало производства новой модели намечено на 2012 – начало 2013 года, предполагаемые объемы выпуска не называются.

Как сообщалось ранее, новый завод PSA и Mitsubishi в Калуге будет запущен в марте 2010 года. Первой с конвейера этого предприятия сойдет модель Peugeot 308, до конца года планируется выпустить около 20 тысяч таких автомобилей. В июне будет планируется начать производство Citroen C4, а в сентябре – внедорожника С-Crosser. В 2010 году предполагается выпустить 4 тысячи C4 и 800 штук С-Crosser. Таким образом, калужский завод объявленной проектной мощностью в 100 тысяч автомобилей в год выпустит в 2010 году около 25 тысяч машин.

PSA и Mitsubishi Motors, в партнерстве с которым Peugeot-Citroen строит завод в Калуге, инвестируют в него 470 млн. евро. При этом французская сторона вложит 70% инвестиций (около 330 млн. евро), а Mitsubishi – 30% (около 140 млн. евро). Mitsubishi Motors должна будет присоединиться к своим партнерам в конце 2010 года, возможно, в сентябре. Японская компания хочет собирать в Калуге внедорожник Outlander.

Как отмечается в отчете «Сборка и локализаций иномарок в России» , подготовленном агентством «АВТОСТАТ», по соглашению с Калужским правительством PSA и Mitsubishi должны также локализовать в технопарке «Росва» производство комплектующих. План освоения промышленных территорий рассчитан до 2012 года. А соглашение с Министерством экономического развития России предусматривает локализацию производства на 30% к 2015 году.