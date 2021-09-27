АВТОВАЗ начал выпуск автомобилей LADA без «ЭРА-ГЛОНАСС»

АВТОВАЗ начал сборку и отгрузку части автомобилей LADA без блока «ЭРА-ГЛОНАСС». Комплектации автомобилей при этом не меняются, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на письмо АВТОВАЗа, разосланное в дилерские центры LADA.

Как говорится в документе, при продаже автомобиля, у которого отсутствует модуль «ЭРА-ГЛОНАСС», дилеру в обязательном порядке необходимо будет оформлять с покупателем дополнительное соглашение к договору купли-продажи, определяющее отсутствие данного модуля и обязательства по его доустановке. По предварительным данным, это необходимо будет сделать до середины лета 2022 года.

Ранее из-за дефицита электронных компонентов по всему миру Коллегия Евразийского экономического союза разрешила автопроизводителям до 31 декабря текущего года не оснащать легковые, грузовые автомобили и автобусы системами «ЭРА-ГЛОНАСС» с последующим дооснащением до 30 июня 2022 года.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара». Так, в минувшую субблту, 25 сентября, АВТОВАЗ в соответствии с планом производства на сентябрь дополнительно организовал работу сборочной линии В0 в дневную смену продолжительностью 10 часов, где выпускаются LADA ХRAY и Largus, а также модели Renault Logan и Sandero.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов АВТОВАЗ в августе снизил продажи в России на 32,6% до 19428 автомобилей LADA. По итогам восьми месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 251660 машин, что на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Во сколько обходится содержание легкового автомобиля (LADA? Renault и не только) – можно быстро подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ